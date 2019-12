CdS - Oggi la risposta del Celta per Lobotka: c'è ottimismo e lui spinge per trasferirsi

Stanislav Lobotka spinge per trasferirsi al Napoli, ha già parlato con Hamsik, non vede l'ora d'intraprendere la nuova avventura. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la missione lampo a Madrid è servita: la distanza, ora, è di due milioni, 20 richiesti e 18 offerti, si tratta e si proverà a chiudere in tempi brevissimi. Nessun problema col calciatore, c'è già l'accordo per 5 anni a 1,8 milioni di euro a stagione. Oggi il Celta Vigo darà la risposta definitiva alla proposta del Napoli: c'è ottimismo. Il verdetto si avvicina. Con lui Lobotka. Lo aspetta Gattuso.