CdS - Osimhen costa tanto: il Napoli pensa di inserire una contropartita già scelta

Victor Osimhen, 21enne attaccante del Lille, è uno dei principali obiettivi di mercato per l'attacco. Ma il Lille, e il Napoli lo sa, è bottega cara. Per questo non c'è da meravigliarsi se la valutazione fatta del calciatore è di 50 milioni di euro. La società azzurra per far abbassare la valutazione del calciatore starebbe pensando anche di inserire Ounas nella trattativa, calciatore che piaceva al club francese già l'anno scorso, quando si parlava di Pepé. Lo riporta il Corriere dello Sport.