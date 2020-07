CdS - Osimhen stregato da ADL e Gattuso! Spunta una sua considerazione sulla città di Napoli

Impressioni positive sul buon esito della trattativa tra Victor Osimhen e il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'attaccante nigeriano del Lille è rimasto stregato da Gattuso e De Laurentiis dopo il doppio incontro avuto con i due, e ha anche detto che in città è stato accolto in modo incantevole. Tutto perfetto, dunque, città che ha apprezzato, convinto dall'aspetto tattico, ora non resta che raggiungere l'accordo economico sia col ragazzo, ma ci siamo, che col Lille. Strada in discesa.