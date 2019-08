CdS - Patto col Real Madrid per James: nel 2021 può liberarsi a zero, Florentino deve cedere

C'è fiducia in casa Napoli per l'arrivo di James Rodriguez. Secondo il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis resta fermo sulla sua posizione: prestito con diritto di riscatto, consapevole che senza alternative il Real Madrid dovrà andargli incontro per non tenerselo in casa, ricco, scontento e senza utilità per Zidane. El Bandito ha rifiutato anche il Fenerbahce, vuole solo l'azzurro.



PATTO? - Così - si legge - sarebbe nato quasi un patto d'attesa: se entro Ferragosto non ci saranno acquirenti disposti ad accontentare il Real, Florentino potrebbe cedere e darlo al Napoli. Anche perché tra un anno il colombiano, la cui scadenza del contratto è prevista per il 2021, potrebbe liberarsi a parametro zero.