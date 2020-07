CdS - Per Osimhen si riparte da zero: Giuntoli finge di fare il difensivista e il Napoli accelera

Nonostante il cambio procuratore, Victor Osimhen continua ad essere vicino, perché il Napoli vuole fare in fretta e concludere al più presto l'operazione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola "Per Osimhen si riparte da zero" ma aggiunge anche che i soldi in cassa ci sono, così come la volontà di arrivare alla fumata bianca. Il quotidiano ricorda anche le parole di Giuntoli, dette a Dazn, aggiungendo che il ds fa il difensivista, ma finge, perché il Napoli è pronto a concludere l'operazione. D'altronde vuole solo Osimhen e non se lo farà sfuggire.