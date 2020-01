CdS - Politano-Llorente solo a fine mercato: prima l'Inter proverà a cederlo a titolo definitivo

Una cosa è certa sul futuro di Matteo Politano: non resterà all'Inter. Non c'è più spazio per lui con Conte. Per questo motivo la società nerazzurra cerca opportunità. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che sul calciatore c'è anche il Milan, oltre alla Fiorentina, ma nessuno sborserà i 30 milioni chiesti dai nerazzurri in estate. Sullo sfondo il Napoli: può trasferirsi alla corte di Gattuso solo in prestito rientrando nello scambio col Llorente ma a fine mercato. Priorità alla cessione a titolo definitivo.