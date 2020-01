CdS - Quasi fatta per l'erede di Callejon: con Llorente all'Inter si chiude oggi o domani

Tutto fatto, o quasi, per il passaggio di Matteo Politano dall'Inter al Napoli. La conferma arriva sfogliando il Corriere dello Sport oggi in edicola: accordo vicino col calciatore, a cui è stato proposto ingaggio fino al 2024 da 2,5 milioni, con l'Inter ballano ancora 5 milioni ma è stato inserito Llorente nell'affare, gradito a Conte, che lo ha già allenato alla Juventus. Per questo il quotidiano spiega che la trattativa si può concludere oggi oppure entro domani. Il Napoli è vicino all'erede naturale di Callejon, ovvero il 26enne Politano. Che ha voglia di ricominciare.