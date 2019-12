CdS - Real-Fabian, non sono solo indiscrezioni: la posizione del Napoli

La Spagna osserva Fabian Ruiz, lo fa il Real Madrid che in questo momento è in vantaggio sul Barcellona per il 23enne talento del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che quelle che si leggono non sono semplicemente indiscrezioni giornalistiche, c'è dell'altro. Con correttezza il club spagnolo ha "accerchiato" Fabian che avverte intorno a sé questa pressione. Il Napoli, spiega il quotidiano, non può ignorare cosa accade, resta viva l'idea della clausola da 180 milioni da inserire nel prossimo contratto, ma il Real vuole giocare d'anticipo. Ma oggi, per ovvi motivi, non è il caso parlare con De Laurentiis.