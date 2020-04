CdS - Rinnovo Milik: offerto super ingaggio, ma lui aspetta l'addio di Mertens

Non è finita tra il Napoli e Arek Milik. Ci sono ancora spiragli per il suo rinnovo di contratto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il polacco ha avuto un'offerta dal Napoli di quattro milioni all'anno ma ora, oltre alla corte di altri club, attende anche di capire cosa ne sarà di Mertens, l'uomo che gli fa ombra. Se il belga non dovesse rinnovare, allora potrebbero aprirsi spiragli per la sua, di permanenza. Intanto, oltre alla Juve, tante sono le società a lui interessate. In Italia e all'estero. Ma la priorità resta sempre del Napoli.