CdS - Rodriguez sfuma, ira del Napoli rimasta soffocata: due motivi dietro il "no" del Milan

L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta della frenata improvvisa nella trattativa per Ricardo Rodriguez del Milan. Sembrava tutto fatto, poi ieri il dietrofront dei rossoneri: no al prestito oneroso sia per evitare di risolvere un problema a una diretta rivale sia per motivi economici. L'ira del Napoli, spiega il quotidiano, è rimasta soffocata, così Rodriguez non sarà azzurro e potrebbe andare al Psv, società con la quale il Milan ha l'accordo.