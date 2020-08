CdS - Roma su Milik, ma il polacco chiede i 5mln che gli aveva promesso la Juventus

La Roma, che potrebbe cedere Dzeko alla Juve, lavora per Arek Milik, individuato dalla società come attaccante ideale per sostituire il bosniaco. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, però, fa sapere che il calciatore è restio ad accettare la corte bianconera, perché ancora pensa alla Juve che intanto, e forse lui non se n'è accorto, ha virato altrove le proprie attenzioni. Milik, in più, chiede alla Roma un ingaggio molto alto, cinque milioni a stagione, gli stessi che i bianconeri gli avevano promessi seducendolo e poi, almeno al momento, abbandonandolo.