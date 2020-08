CdS - Scelto l'erede di Callejon: fosse per il Napoli lo porterebbe in ritiro

Il Napoli guarda anche in casa Roma e ha inserito tra gli obiettivi di mercato Jordan Veretout e soprattutto Cengiz Under. Quest'ultimo, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, è il preferito tra i profili valutati per la successione di José Maria Callejon. Fosse per il club azzurro porterebbe l'esterno turco già in ritiro a Castel di Sangro, ma l'affare andrà per le lunghe perché legato ad un intreccio di mercato ben più ampio.