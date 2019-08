CdS - Senza James partirà solo uno tra Verdi e Ounas: slitta l'affare col Torino per l'ex Bologna

Se non arrivasse James Rodriguez, quindi un altro tassello per la trequarti dopo Lozano, partirebbe soltanto uno tra Adam Ounas e Simone Verdi. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che fa il punto della situazione sulle possibili uscite dei due esterni azzurri. L'ex Bologna ha l'accordo con il Torino, ma l'affare slitterà perché il Torino ha altre priorità. Tra i due club sarebbero già state stabilite cifre e modalità del pagamento (10 milioni per il prestito biennale e altri 10 o una percentuale sulla futura rivendita come riscatto). L'algerino, invece, piace a Cagliari, Lille, Bordeaux e Olympique Marsiglia.