CdS - Sogno Felipe Anderson per l'attacco: il West Ham spara cifra altissima per cederlo

Il Napoli che si appresta a perdere Callejon destinato in Spagna sogna Felipe Anderson, 27 anni, come suo sostituto. L'attaccante esploso nella Lazio è il vero colpo che il Napoli vorrebbe programmare ma è anche un calciatore difficile da acquistare per un motivo molto semplice: il West Hamsik spara alto e lo valuta quasi 50 milioni di euro. Una cifra evidentemente pesante. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.