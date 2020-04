CdS - Spunta una new entry per Mertens: il belga non ha ancora deciso il suo futuro

Cosa ne sarà del futuro di Dries Mertens? Rinnoverà o andrà via? Domanda ricorrente, tema attuale. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport secondo cui il belga non avrebbe ancora deciso. Il Napoli attende una sua risposta, la proposta è quella dello scorso 1 marzo, dopo l'incontro a pranzo con De Laurentiis. Tanti club sono alla finestra. Oltre a Inter, Monaco e Chelsea spunta anche una new entry dall'Inghilterra: si tratta del Newcastle. Il club di Premier League si aggiunge al lungo elenco di società pronte ad approfittarne qualora 'Ciro' decidesse di non prolungare col Napoli.