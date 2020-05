CdS - Stanno arrivando offerte super per Fabian: il Napoli lo cederà solo in un caso

Stanno per arrivare "super offerte" destinate a Fabian Ruiz per far vacillare De Laurentiis. Ma lo stesso presidente del Napoli è pronto a resistere pur di non perdere il suo talento. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che dovrà essere irrinunciabile una proposta per far cambiare idea al patron azzurro. Perché fino a prova contraria l'andaluso è uno dei primi giocatori che il Napoli ha intenzione di blindare in vista della prossima stagione.