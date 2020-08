CdS - Stretta di mano per Gabriel: è già tutto fatto, piccola ansia per l'Arsenal

C'è già stata la stretta di mano virtuale tra Lille e Napoli per il trasferimento all'ombra del Vesuvio di Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano, classe '97, considerato erede di Koulibaly. Definito anche il prezzo, 25 milioni, si chiude quando andrà via il senegalese anche se, scrive il Corriere dello Sport, alcune voci sull'Arsenal stanno alimentando piccolissimi stati d'ansia. Ma il Napoli ha bloccato Gabriel e ora deve fare in fretta.