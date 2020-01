CdS su Lozano: "Ancelotti potrebbe essere interessato a lui in estate"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza l'attualità di Hirving Lozano, pagato 49 milioni di euro, che non gioca più tanto da quando è arrivato Gattuso. Un investimento senza frutti, per il momento. Il quotidiano spiega che una soluzione potrebbe essere quella di liberarsi del cartellino la prossima estate e fa l'esempio di Pedro della Fiorentina: pagato 11 milioni, la Fiorentina lo ha spedito al Flamengo recuperando quei soldi. "Chi potrebbe agire allo stesso modo con Lozano?". La risposta: "Abbiamo un mezzo indizio che potrebbe diventare un quarto di prova: Ancelotti nella sua freschissima avventura, vedi Liverpool e rinasci, in casa Everton".