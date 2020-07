CdS - Svolta Milik, il Napoli vuole darlo alla Roma per l'erede di Callejon

Arek Milik ha l'accordo con la Juventus, ma il Napoli vuole 40 milioni e non accetta contropartite. Fase di stasi della trattativa. Può approfittarne la Roma, che cerca una punta: i due club starebbero pensando ad uno scambio, Milik-Under, dato che il Napoli ha scelto il turco come erede di Callejon. Una pista percorribile, questa, ma ovviamente bisognerebbe convincere Milik che in testa ha la Juventus e anche da un bel po' di tempo. Lo riporta il Corriere dello Sport.