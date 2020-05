CdS - Todibo torna nel mirino: piace il centrale che al Barça non ha avuto spazio

Il mercato non si ferma, il Napoli lavora al presente e al futuro. Tra gli obiettivi anche un difensore centrale. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che un nome che ritorna è quello di Jean-Clair Todibo, 20 anni, centrale che al Barcellona sta giocando pochissimo, girato in prestito allo Schalke 04. Il Napoli lo aveva cercato invano già in passato e ora potrebbe riprovarci. Nel folto elenco del ds Giuntoli anche Kumbulla, Cistana, Milenkovic e Sarr del Nizza.