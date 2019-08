CdS - Toro in vantaggio sulla Samp per Verdi ma ADL vuole il 30% sulla rivendita: la situazione

Torino e Sampdoria continuano a contendersi Simone Verdi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione: "La prima offerta di Cairo sembrava potesse essere quella buona: 20 milioni più uno di bonus. Negativo: 23 milioni più il 30 percento della futura rivendita, la risposta di De Laurentiis. Rilancio: 22 milioni. No. Muro contro muro, in piena regola, e in mezzo la Samp: pronta a pareggiare l’offerta del Torino e magari anche a riconoscere qualcosa in più. Le parti lavorano per trovare la quadra, che andrà trovata per fare contenti tutti, ma la sensazione è che alla fine a brindare sarà l'amico Mazzarri: il Toro è avanti; si, ma niente sconti"