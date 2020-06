CdS - Trattativa Napoli-Liverpool per Koulibaly: distanza di 40mln tra le parti, i dettagli

Jurgen Klopp è pazzo di Kalidou Koulibaly, per questo il Corriere dello Sport prevede un assalto del Liverpool al difensore del Napoli. Aurelio De Laurentiis, però, continua a chiedere 100 milioni di euro per darlo via. I Reds avrebbero cominciato la trattativa parlando di una sessantina di milioni, troppo pochi per la valutazione del presidente. Se ne riparlerà, la negoziazione andrà avanti. Anche il Manchester United sarebbe ancora interessato al calciatore.