CdS - Tris di colpi dal Verona: fatta anche per Amrabat e Rrahmani

Non solo Rrahmani: il Napoli ha chiuso un tris di acquisti col Verona. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che è stato trovato l'accordo con l'Hellas sia per Sofyan Amrabat, 23 anni, che per Marash Kumbulla, difensore centrale classe 2000. Affare, quest'ultimo, da 15 milioni più 5 di bonus. Il Napoli ha dovuto accelerare, spiega il quotidiano, temendo un forte inserimento dell'Inter. Conferma, questa, della volontà della società di rivoluzionare l'organico in vista dei prossimi anni.