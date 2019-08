CdS - Tutto fatto per Llorente ma c'è un altro rinvio: il Napoli coltiva una speranza Icardi

L’apertura all’addio all’Inter di Mauro Icardi tiene aperta ancora una speranza per il Napoli. Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega come Maurito stia valutando l’ipotesi di una partenza in prestito per un club estero dopo il rinnovo di contratto. La new entry è l’Atletico Madrid, ma occhio anche al Psg. Il Corriere dello Sport, però, non chiude le porte all’ipotesi italiana e spiega come il Napoli covi ancora una speranza di arrivare al calciatore, “tanto da aver rimandato ancora alla giornata di oggi la chiusura dell’operazione Llorente”, si legge sul quotidiano. Il giornale spiega che l’accordo con lo spagnolo è fatto: contratto biennale a due milioni e mezzo. Tra stasera, domani o domenica si passerà al “carteggio”.