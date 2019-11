CdS - Un osservatore spesso a Verona: oltre ad Amrabat piace un altro giovane talento

Il mercato è già cominciato e iniziano a filtrare i primi nomi in vista della prossima stagione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che a Verona c'è spesso un osservatore del Napoli. Piacciono Marash Kumbulla, 20 anni a febbraio, e Sofyan Amrabat, anni 23, giocatore olandese ma naturalizzato marocchino. Due calciatori di assoluto valore per rinforzare l'organico puntando su due giovani di talento che si stanno esaltando in questa stagione con Juric in panchina.