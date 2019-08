CdS - Verdi andrà al Torino: accordo vicino, Cairo e ADL lavorano su una formula speciale

Simone Verdi è virtualmente un calciatore del Torino. Ad annunciarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui tra Aurelio De Laurentiis e Urbano Cairo già ci sarebbe una intesa soddisfacente per entrambe. Prima, però, il Napoli dovrà acquistato un'altra pedina in attacco, non può permettersi di non farlo, e spera di chiudere il tutto quanto prima.

DETTAGLI - L'accordo tra i due club sarebbe stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 10 milioni di euro, eventuale divisione al 50% della vendita del cartellino nel prossimo biennio o riscatto obbligatorio per altri dieci milioni di euro da parte del Torino. L'ex Bologna è stato già informato e accetterà la destinazione: il countdown per vederlo in granata è partito.