CdS - Younes scalpita: vuole giocare di più, possibile cessione a gennaio

Amin Younes vorrebbe giocare di più, al momento ha raccolto poco più di 140' complessivi in stagione, spera di ottenere maggior spazio ed è per questo che, secondo il Corriere dello Sport, il suo è uno dei nomi da valutare in vista del mercato di gennaio. Non solo acquisti, dunque, per il Napoli. Il laterale tedesco ex Ajax sperava di giocare di più e proverà a ritagliarsi il suo spazio con Gattuso, altrimenti non sarà da escludere l'ipotesi di cessione con diversi club a lui interessati.