CdS - Zielinski vuole restare a Napoli: distanza minima sul rinnovo, firmerà presto

Distanze minime sul rinnovo di contratto di Piotr Zielinski. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la volontà del giocare polacco è quella di restare a Napoli e solo la quarantena ha impedito alle parti di avvicinarsi definitivamente per la fumata bianca. Ma basta la volontà dei diretti interessati per stare tranquilli e dunque quando si potrà tornare a parlarne, mancherà davvero poco per la firma. Perché il Napoli non vuole rinunciare a Zielinski che a sua volta non ha alcuna intenzione di andare via da Napoli.