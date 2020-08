Ceccarini: "100 milioni di euro in arrivo per le cessioni di Allan e Koulibaly"

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini fa il punto sul mercato azzurro su Tuttomercatoweb: "Dopo l’arrivo di Osimhen, iper il il Napoli è diventato centrale il mercato in uscita. Giuntoli sta lavorando sulle cessioni di Allan e Koulibaly. Il centrocampista brasiliano ha scelto l’Everton e l’obiettivo del Napoli è provare a chiudere l’operazione prima possibile. Se tutto andrà come sembra alla fine la società azzurra incasserà una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Già da tempo si era capito che l’avventura di Allan fosse al capolinea e l’idea di tornare ad essere allenato da Ancelotti è sempre stata l’opzione principale. E il Napoli si aspetta un’accelerata anche sul fronte Koulibaly. Con il Manchester City la trattativa va avanti da tempo. Il difensore senegalese ha giá l’accordo con il club inglese, manca quello con il Napoli. La sensazione è che alla fine si troverà l’intesa sulla base di 70 milioni di euro più bonus. In altri momenti sarebbe stato possibile anche arrivare a 90 ma questo è il massimo che ora il Napoli può monetizzare. Una volta perfezionate queste due operazioni, la terza situazione da sistemare sarà quella relativa a Milik. La scelta dell’attaccante polacco sarebbe la Juventus, che però prima deve vendere per poi fare un’offerta al Napoli. Bernardeschi non vuole lasciare Torino e quindi impostare l’affare sulla base di una contropartita è molto difficile. La società azzurra sta parlando anche con la Roma, che è fortemente interessata nel caso dovesse partire Dzeko. Il club giallorosso è pronto a mettere sul piatto della bilancia soldi e Under. Il Napoli lavora anche sulla pista Boga ma il Sassuolo non ha minimante abbassato le sue pretese".