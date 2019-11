Ceccarini: "Callejon e Mertens lontani da Napoli, ma nessuna novità prima di giugno"

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulle situazioni di Callejon e Mertens: "La sensazione è che il Napoli non sposta di una virgola l'offerta attuale, ci sono nel mezzo altre situazioni e questo ha complicato tutto. Se mi dovessi sbilanciare, la linea è di un addio di Callejon e Mertens, ma non penso ci possano essere novità a metà mese. Ad oggi, come ho detto, mi sembrano entrambi lontani dal Napoli".