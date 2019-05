Ceccarini conferma: "Di Lorenzo piace molto ad Ancelotti, opzione concreta per il Napoli"

Napoli forte su Giovanni Di Lorenzo. Anche Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, conferma ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l’interesse azzurro per l’esterno dell’Empoli classe ’93: “Di Lorenzo è un giocatore che piace al Napoli e piace molto ad Ancelotti. È un’ottima opzione, così come Trippier che rimane un obiettivo. L’esterno dell’Empoli va tenuto in grande considerazione in ottica azzurra”.