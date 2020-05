Ceccarini: "Difficile cedere Lozano senza perderci, ma se parte arriverà Everton"

Nel suo consueto editoriale per TMW il giornalista Niccolò Ceccarini ha rivelato: "Un’altra questione da risolvere è il futuro di Lozano. L’attaccante messicano, fortemente voluto da Ancelotti e pagato 40 milioni di euro, non è riuscito a convincere. Allo stato attuale è molto complicato per il Napoli recuperare la cifra spesa nell’agosto scorso. Se si dovesse trovare una soluzione a quel punto il club azzurro sarebbe pronto a fare un investimento su Everton, esterno brasiliano del Gremio in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Nessuna novità invece sul fronte Callejon, che a questo punto difficilmente resterà a Napoli".