Ceccarini: "Dopo Politano attenzione a Younes, due le soluzioni possibili"

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutto scritto per Politano, contratto fino al 2024, credo che il Napoli abbia lavorato anche in vista della prossima stagione. Credo questo sia l'ultimo colpo in entrata per il Napoli. Chiaro che devono essere sistemate alcune cose, la prossima uscita sarà quella di Younes che ha di fronte Genoa e Torino, il Napoli lo darà in prestito e sarà lui a decidere la sua situazione".