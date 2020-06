Ceccarini: "Ho seguito la trattativa per il rinnovo di Callejon, mai fatti passi in avanti"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Callejon? Ci ho lavorato molto in questi mesi e non ho mai avuto segnali di piccoli passi avanti. L'offerta era simile a quella di Mertens, ma se per il belga si capiva potessero esserci aperture, per lo spagnolo no. Dunque, il tentativo è stato fatto, evidentemente Callejon dopo anni lontano può avvertire l'esigenza di tornare in Spagna che è casa sua e magari non ne fa neppure una questione economica".