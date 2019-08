Ceccarini: "Icardi, l'offerta del Napoli non andrà oltre i 50mln. Su James e Lozano..."

Giuntoli è sempre in pressing su James Rodriguez ma da qualche giorno ha ripreso quota anche la pista Lozano. In realtà con il Psv i contatti non si sono mai interrotti, si attendono sviluppi a breve. Nel mirino è entrato anche Zaha del Cristal Palace, ma la richiesta di oltre 60 milioni di euro viene giudicata eccessiva. Il vero colpo però in attacco alla fine potrebbe essere Icardi. E qui il Napoli ha le idee chiare. Come già ribadito, l’offerta non supererà i 50 milioni di euro. Da capire quale sarà eventualmente la risposta dell’Inter. In uscita restano sempre Verdi e Ounas. Il primo alla fine andrà al Torino per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, per l’esterno algerino c’è sempre in corsa il Lille.