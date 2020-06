Ceccarini: "Il Napoli non cederà Meret! C'è un progetto costruito con lui"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Meret è tra i migliori portieri italiani, ha mezzi tecnici eccezionali. Gattuso ha scelto Ospina per l'esperienza ma non è detto che Meret debba andare via. Certo, se arrivano 100 milioni uno ci riflette, ma al momento c'è un progetto attorno al calciatore. Rinnovo? Conosco bene gli agenti ma non vi possono dare ancora elementi, ci sto lavorando. Una cosa è certa: il Napoli vuole tenerlo. Sepe? C'era questa possibilità, ma non possono giocare tutti. Parliamo di un ottimo portiere".