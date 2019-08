Ceccarini: "Il Napoli sta lavorando a Lozano e James, ma resta viva la pista Icardi"

Ultime di mercato, ovviamente legate all'attacco, dalla voce di Niccolò Ceccarini, esperto del settore, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli sta lavorando per Lozano e James Rodriguez. La questione Lukaku è molto complicata, ci sono prima Juve e Inter, per cui credo che il Napoli non si stia muovendo in questa direzione. Terrei viva anche la fiammella Icardi, perché il Napoli è sempre attento a tutte le occasioni di mercato. Per James non vedo altra soluzione che il Napoli e credo che alla fine così sarà perché De Laurentiis sta facendo maturare le sue condizioni".