Ceccarini: "Il Napoli valuta la cessione di Milik, il grande nome resta Belotti"

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il rinnovo del contratto si è bloccato per Milik, che voleva capire se era al centro del progetto Napoli e ha capito che non lo è. La conferma di Mertens e l'arrivo di Petagna hanno portato il polacco a fare valutazioni profonde e a decidere di andare via, ma anche lo stesso Napoli sta pensando alla cessione e sta valutando i nomi per la sostituzione. Belotti è il grande nome, l'ipotesi più concreto. Ma il Torino sembra volerlo tenere. C'è anche Jovic e altri profili internazionali che il Napoli potrà valutare".