Ceccarini: "Il Napoli vuole Jovic, ma il Real non fa sconti e lo ha pagato 65mln"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha dichiarato in vista della prossima estate: "Per l’attacco in caso di partenza di Milik, c’è l’idea Jovic che al Real non sta trovando spazio. L’attaccante serbo è in uscita, con Zidane il feeling non è mai scattato. La giovane punta serba la scorsa estate è stata pagata 65 milioni di euro. E il Real non è intenzionato a fare sconti. Molto dipenderà dalle richieste di Florentino Perez".