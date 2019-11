Ceccarini: "Il Psg può rifarsi avanti per Allan, Giuntoli continua a lavorare su tre rinnovi"

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato anche di Napoli nel suo editoriale per Tmw: "Anche a Napoli ci sono tante situazioni in ballo. Dopo quello che è accaduto martedì sera, è probabile che a giugno ci siano partenze importanti. Mertens e Callejon ora sono decisamente più lontani, ma anche il futuro di Allan, Insigne e Koulibaly è tutto da decifrare. A gennaio scorso il Paris Saint Germain è stato a un passo dal prendere il brasiliano e a fine stagione potrebbe di nuovo farsi avanti. Per quanto riguarda il capitano, bisognerà vedere cosa accadrà in questi mesi, ma allo stato attuale non si può escludere niente. Per Koulibaly in estate scatterà la clausola a 150 milioni di euro, difficile che possa arrivare un’offerta così alta. Molto dipenderà anche da come si concluderà la stagione del Napoli. In tutto questo Giuntoli continua a lavorare ai rinnovi di Milik, Zielinski e Maksimovic".