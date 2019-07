Ceccarini: "Ipotesi Lozano da tenere in forte considerazione per il Napoli, possibili sorprese..."

Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw Radio, ha parlato del mercato in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ad oggi la squadra dove potrebbe andare a giocare Icardi per me è la Juventus, per tanti motivi, però poi vediamo che succede. Al momento la situazione per il giocatore è ferma. Continuo a pensare che l'ipotesi Lozano sia da tenere in forte considerazione, ha lo stesso procuratore con il quale il club ha buoni rapporti, e sto parlando di Mino Raiola. Potrebbero esserci delle sorprese in futuro, è una pista da non trascurare".