Ceccarini: "Kumbulla, è duello Napoli-Inter. Younes? Ha deciso di restare"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha rivelato le ultime su Marash Kumbulla e non solo nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "I nerazzurri sono in pressing su Kumbulla del Verona. La valutazione è molto alta ma a oggi è decisamente una pista calda per l’estate. Si preannuncia un grande duello con il Napoli. Giuntoli dopo aver preso Demme, Lobotka e Politano nelle ultime ore ha cercato una soluzione per Younes, richiesto da Samp e Torino, ma il giocatore ha scelto di restare a Napoli".