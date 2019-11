Ceccarini: "Mertens-Callejon addio a fine stagione. Per la mediana ci sono già due piste"

Il giornalista di Tmw Radio Niccolò Ceccarini nel sue consueto editoriale su TuttoMercatoWeb ha fatto il punto della situazione riguardo il futuro del Napoli: "A giugno a Napoli ci saranno tanti cambiamenti. Il ciclo è ormai arrivato alla conclusione. Ci saranno molte partenze. Mertens e Callejon si svincoleranno a fine contratto. Anche Allan è molto probabile che venga ceduto. Da valutare le situazioni di Insigne e Koulibaly. Giuntoli dovrà ricostruire un gruppo che comunque in questi anni ha fatto decisamente molto bene. Il lavoro è già iniziato e infatti il Napoli si è messo davanti a tutti per Amrabat, che il Verona in estate ha preso dal Bruges con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche su Berge del Genk il club azzurro ha aumentato il pressing. Sono entrambi due operazioni che il Napoli è intenzionato a fare in vista della prossima stagione. A gennaio, salvo colpi di scena, non ci saranno movimenti né in entrata né in uscita"