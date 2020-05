Ceccarini: "Milik-Juve? Pista difficile da percorrere. Ecco dove potrebbe approdare... "

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in merito alla questione Arek Milik: "Credo che Milik sia destinato ad andare in premier. Ci sono diversi club interessati al polacco e penso che la pista Juventus sia difficilmente percorribile al momento. In entrata invece il Napoli sta valutando diversi profili come Azmoun”

BOGA - "Il Sassuolo è una bottega molto cara, penso che vorrà trattenerlo per un’altra stagione ed alzare il prezzo. Se il Napoli lo vuole prendere subito deve spendere una cifra superiore rispetto al suo attuale valore di mercato”