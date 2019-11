Ceccarini: "Napoli defilato per Ibra, occhi puntati su altri due obiettivi"

Niccolo Ceccarini, nel corso del suo editoriale per Tmw, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic, tirando in ballo anche il Napoli: "Il campione svedese non ha fretta di decidere, sceglierà il suo futuro solo poco prima di Natale. La situazione al momento è questa. Il Bologna in Italia è l’unico club che sta trattando con lui. Il grande rapporto con Mihajlovic è sicuramente un grande aiuto ma è chiaro che per il club rossoblù lo sforzo economico è importantissimo. Il desiderio di Zlatan è tornare in Italia e quindi la pista va tenuta sotto stretto controllo. Anche il Milan è pronto a scendere in campo. Non lo ha ancora fatto ma ci sta pensando seriamente. Per fare questa operazione serve anche qualche uscita e a gennaio in partenza ci sono Kessié, Rodriguez e Borini. Per convincere Ibrahimovic serve almeno un anno e mezzo di contratto. Più defilato in questo momento è il Napoli, che si sta concentrando soprattutto sui rinnovi e su altri affari futuribili come quelli di Berge del Genk e Haaland del Salisburgo".