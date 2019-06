Ceccarini: "Napoli il primo club che ha cercato Veretout, può tornare alla carica"

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato e direttore di Tmw Radio, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sulla situazione del mercato in casa Napoli: "Se l'operazione Manolas va in porto, allora con Koulibaly comporrebbe una coppia di altissimo livello. Il Napoli, con la partenza di Albiol, non può lasciare scoperta la zona difensiva. Attenzione anche a Veretout, se non ha ancora scelto tra Roma o Milan, potrebbe restare in ballo per il centrocampo del Napoli. Il primo club che ha cercato il giocatore è il Napoli, è la prima squadra che ci ha lavorato, e quindi lui avrà dato il suo gradimento".