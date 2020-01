Ceccarini: "Napoli-Lobotka, siamo ai dettagli sui bonus. Arriverà anche un terzino sinistro"

Nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle ultime di mercato in casa Napoli: "Il Napoli è all’affondo finale per Lobotka. La trattativa con il Celta Vigo è caldissima. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento per un contratto di 5 anni. Giuntoli sta lavorando sui bonus per trovare l’intesa finale. Il mercato del Napoli dovrebbe prevedere l’acquisto di un esterno sinistro difensivo, considerato che Ghoulam potrebbe andare via. C’era stata l’ipotesi Ricardo Rodriguez ma poi il club azzurro ha deciso di non percorrerla. E così Giuntoli è a caccia di un profilo giusto che possa fare al caso di Gattuso. La ricerca continua. Una pista da seguire è Koutris dell’Olympiakos. Il Napoli, dopo aver alzato la proposta economica, è in attesa di una risposta da Mertens e Callejon. Intanto sono sempre più vicini i rinnovi di Zielinski, Milik e Maksimovic".