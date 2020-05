Ceccarini: "Napoli pronto ad accelerare per Azmoun, Milik in partenza..."

Niccolò Ceccarini, nel corso del suo editoriale per Tmw, ha parlato anche della situazione in casa Napoli: "Il Napoli intanto si sta guardando intorno. Con Milik in partenza (l’ipotesi rinnovo è sempre più lontana) i riflettori si sono decisamente accesi su Azmoun. Lo Zenit chiede 30 milioni di euro, il club azzurro non è intenzionato a spingersi oltre 20.