Ceccarini: "Napoli può prendere un terzino sinistro! Obiettivo Olivera, ma solo in prestito"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini, esperto di mercato.

Sul mercato di gennaio dell'Inter

"Stanno cercando un esterno sinistro per dare un'alternativa a Perisic. Ma sempre in prestito per questi sei mesi, perché l'investimento verrà fatto a giugno se si farà. C'è l'attaccante in programma, con la Juventus vogliono prendere Scamacca. Stanno facendo i programmi per il futuro, a gennaio è complicato soprattutto se non puoi spostare tanti soldi".

Sul mercato del Milan

"I rossoneri volevano Botman, ma sono giocatori che costano tanto. Se non puoi farlo adesso l'investimento devi farlo a giugno. Ora potrebbe andare a prendere un giocatore in prestito e poi in estate vedere e formulare offerte diverse. Bailly del Manchester United potrebbe essere una soluzione per andare avanti fino a giugno, dando Gabbia alla Sampdoria".

Sul mercato del Napoli

"L'operazione se si fa è per l'esterno basso di sinistra. Potrebbe essere Olivera del Getafe, ma ovviamente solo se lo danno in prestito".