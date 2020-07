Ceccarini: "Osimhen ha chiesto tempo ma non c'è ultimatum dal Napoli. Su Ounas e Ghoulam..."

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione del mercato in casa Napoli: "Osimhen? Io devo dire la verità, credo che il Napoli sia in pole, ha fatto le mosse giuste, ha parlato col giocatore e sta aspettando la risposta finale. Ci sono anche altre offerte al ragazzo, ma credo che il viaggio fatto da Osimhen a Napoli sia stato propedeutico e positivo. Chiaro che il giocatore ha chiesto un attimo di tempo per riflettere. C'è ancora un po' di tempo da aspettare ma la cosa che mi preme sottolineare è che non c'è nessun ultimatum da parte del club al giocatore. A me non risulta che nella trattativa con il Lille ci sia Ounas, e nemmeno Ghoulam, se si farà l'operazione sarà soltanto sulla base dei 50 mln di euro, che è la richiesta del Lille".